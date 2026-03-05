Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Лена»

Расписание сеансов кинотеатра «Лена»

Граница
Граница ужасы 2025, Россия
2D
19:50 от 570 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
20:30 от 550 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
2D
18:30 от 550 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
15:50 от 340 ₽ 21:40 от 570 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
14:00 от 340 ₽ 18:00 от 570 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
14:50 от 320 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
16:40 от 550 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
12:50 от 320 ₽
