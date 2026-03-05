Оповещения от Киноафиши
Лена
Расписание сеансов кинотеатра «Лена»
Расписание сеансов кинотеатра «Лена»
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Граница
ужасы
2025, Россия
2D
19:50
от 570 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
20:30
от 550 ₽
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
комедия
2026, Россия
2D
18:30
от 550 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
15:50
от 340 ₽
21:40
от 570 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
14:00
от 340 ₽
18:00
от 570 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
14:50
от 320 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
16:40
от 550 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
12:50
от 320 ₽
