Ветеранам ВОВ и тыла скидка 100% все дни недели и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Кинозрителям в день рождения скидка 50% все дни и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Студентам предоставляется скидка 50% во вторник на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Детям с ограниченными возможностями предоставляется скидка 100% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Взрослым с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Пенсионерам по возрасту предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
Многодетным семьям предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.
По средам на сеансы уходящего из проката фильма действует скидка 50%. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.