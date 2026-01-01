Оповещения от Киноафиши
Ветеранам

Ветеранам ВОВ и тыла скидка 100% все дни недели и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Ветеранам ВОВ
В день рождения

Кинозрителям в день рождения скидка 50% все дни и на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

В день рождения
Студентам

Студентам предоставляется скидка 50% во вторник на все сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Студентам
Детям с ограниченными возможностями

Детям с ограниченными возможностями предоставляется скидка 100% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Детям Инвалидам
Взрослым с ограниченными возможностями здоровья

Взрослым с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Инвалидам
Пенсионерам по возрасту

Пенсионерам по возрасту предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Пенсионерам
Многодетным семьям

Многодетным семьям предоставляется скидка 50% в будние дни на дневные сеансы. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Многодетным семьям
Скидки каждую среду

По средам на сеансы уходящего из проката фильма действует скидка 50%. Скидки могут отменяться по условиям меморандума.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
