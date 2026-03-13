Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Воскресенске

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Silver Cinema Воскресенск г. Воскресенск, пл. Ленина, 5
2D
10:30 от 440 ₽ 14:45 от 570 ₽ 18:20 от 670 ₽
