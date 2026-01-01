Оповещения от Киноафиши
SILVER CINEMA: расписание сеансов и цены в Воскресенске

Воскресенск
Silver Cinema Воскресенск г. Воскресенск, пл. Ленина, 5
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:10 от 440 ₽ 12:45 от 510 ₽ 17:00 от 670 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 440 ₽ 14:45 от 570 ₽ 18:20 от 670 ₽
Прыгуны
Прыгуны приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный 2026, США
2D
10:55 от 440 ₽ 15:00 от 570 ₽ 17:05 от 670 ₽ 19:10 от 670 ₽
