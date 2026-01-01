Оповещения от Киноафиши
Silver Cinema Воскресенск
г. Воскресенск, пл. Ленина, 5
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:10
от 440 ₽
12:45
от 510 ₽
17:00
от 670 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 440 ₽
14:45
от 570 ₽
18:20
от 670 ₽
Прыгуны
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
2026, США
2D
10:55
от 440 ₽
15:00
от 570 ₽
17:05
от 670 ₽
19:10
от 670 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
