Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Воскресенск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Воскресенска
Кинотеатры
Silver Cinema Воскресенск
Отзывы о кинотеатре Silver Cinema Воскресенск
Отзывы о кинотеатре Silver Cinema Воскресенск
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Silver Cinema Воскресенск
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
5630698
4 января 2019, 23:51
Оценка
В праздники решил посетить кинотеатр, ближайший сеанс был в 3Д формате, ну ок подумал я и купил билеты. После оплаты, кассирша мне сообщает, что если я хочу!!!, то могу приобрести очки для просмотра в баре кинотеатра! Я даже решил переспросить, что я должен был сделать... на что кассирша с надменным видом сообщила, что в соседнем городе Коломна, вообще-то, очки давно покупают!!!
На мой вопрос, а куда делись очки, которые выдавались ранее- ответила- они сносились...
Получается, что мне продали услугу, которой я не могу в полной мере воспользоваться, не доплатив за это отдельную стоимость... ну это же дно, путь в никуда...
После такого похода в единственный кинотеатр в городе, можно не описывать состояние зала, кресел, качества звука и изображения, если элементарные вещи просто вычеркнуты из бюджета...
НЕ рекомендую данное низкосортное заведение
4 января 2019, 23:51
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
9 января 2019, 12:27
в ответ на сообщение
5630698 от 4 января 2019, 23:51
Добрый день! Очки для просмотра фильмов в формате 3D уже во многих кинотеатрах необходимо покупать отдельно. Такие правила. С наступившим новым годом вас!
9 января 2019, 12:27
0
0
Ответить
Алёна Сафонова
11 января 2019, 17:27
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 9 января 2019, 12:27
А запрещать вообще какую либо еду и воду, если только не в баре купленное - по этому поводу есть закон??? Если мама придёт с малышом, у малыша будет вода в бутылке его не пустят, потому что вода не из бара! И не отдадут за билет деньги когда попросишь! Что с этим делать?
11 января 2019, 17:27
1
0
Ответить
klm0106
27 января 2019, 15:14
4
27 января 2019, 15:14
0
0
Ответить
Maya Matkevich
28 декабря 2019, 10:19
Оценка
К великому сожалению в нашем городе нет другой альтернативы, и приходится ходить в этот кинотеатр. Отвратительный сервис! во-первых, дозвониться туда совершенно не возможно. еще полгода назад обещали учесть это в работе, но телефон по-прежнему не отвечает. Покупать билеты в баре совершенно неудобно и долго! купить или забронировать билеты на большой коллектив детей невозможно! Прежний владельцы всегда предоставляли скидки и удобное время сеанса специально для 2-3 классов. Это, извините, приличное количество купленных билетов 60-80 шт. Сейчас же никто навстречу идти не хочет! Конечно, эти обстоятельства сильно снижают желание посещать кинотеатр именно в Воскресенске!
28 декабря 2019, 10:19
0
0
Ответить
08kris9191
11 сентября 2020, 21:46
Оценка
Продают одну просрочку обратите внимание
11 сентября 2020, 21:46
0
0
Ответить
08kris9191
11 сентября 2020, 21:46
Оценка
Цены ломовые
11 сентября 2020, 21:46
0
1
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Люксор
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Улыбка. Зарождение зла
Отзывы
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Премьера уже 24 марта: точный график выхода 2 сезона «Сорвиголова: Рождённый заново» от Netflix, чтобы вы ничего не пропустили
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
На мой вопрос, а куда делись очки, которые выдавались ранее- ответила- они сносились...
Получается, что мне продали услугу, которой я не могу в полной мере воспользоваться, не доплатив за это отдельную стоимость... ну это же дно, путь в никуда...
После такого похода в единственный кинотеатр в городе, можно не описывать состояние зала, кресел, качества звука и изображения, если элементарные вещи просто вычеркнуты из бюджета...
НЕ рекомендую данное низкосортное заведение
Авторизация по e-mail