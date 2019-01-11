Кинотеатр Silver cinema в Воскресенске находится в развлекательном комплексе ТЦ «Воскресенск».
В этом современном кинотеатре имеется три зрительских зала, поэтому каждый гость может выбрать фильм по своему желанию. Новейшее кинооборудование позволяют демонстрировать киноленты в формате 2D и 3D. Высокую чистоту звука обеспечивает аппаратура Dolby Digital Surround EX. Широкоформатные перламутровые экраны и комфортабельные кресла, расположенные амфитеатром, позволяют получить истинное удовольствие от интересного кино и хорошо отдохнуть во время сеанса.
Попкорн, прохладительные напитки, кофе, различные закуски предлагаются в кино-баре.