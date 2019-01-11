Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Воскресенска Кинотеатры Silver Cinema Воскресенск

Silver Cinema Воскресенск

Воскресенск
Адрес
г. Воскресенск, пл. Ленина, 5
Показать на карте
Телефон

8(495) 504-08-07

Позвонить
Билеты от 390 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр Silver cinema в Воскресенске находится в развлекательном комплексе ТЦ «Воскресенск».
В этом современном кинотеатре имеется три зрительских зала, поэтому каждый гость может выбрать фильм по своему желанию. Новейшее кинооборудование позволяют демонстрировать киноленты в формате 2D и 3D. Высокую чистоту звука обеспечивает аппаратура Dolby Digital Surround EX. Широкоформатные перламутровые экраны и комфортабельные кресла, расположенные амфитеатром, позволяют получить истинное удовольствие от интересного кино и хорошо отдохнуть во время сеанса.

Попкорн, прохладительные напитки, кофе, различные закуски предлагаются в кино-баре.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
7 голосов
Билеты от 390 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Silver Cinema Воскресенск
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 690 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 620 ₽ ...
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 2 сеанса
12:15 от 480 ₽ 19:00 от 620 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
15:05 от 530 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Алёна Сафонова 11 января 2019, 17:27
А запрещать вообще какую либо еду и воду, если только не в баре купленное - по этому поводу есть закон??? Если мама придёт с малышом, у малыша будет… Читать дальше…
5630698 4 января 2019, 23:51
В праздники решил посетить кинотеатр, ближайший сеанс был в 3Д формате, ну ок подумал я и купил билеты. После оплаты, кассирша мне сообщает, что если… Читать дальше…
7 голосов
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
21:10 от 690 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:30 от 620 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
12:15 от 480 ₽ 19:00 от 620 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
