Каскад
пл. Центральная, 1
1.3 км
30 лет Победы
пл. В.Нака, 2
138 км
Полярис
ул. Чубынина 17, МРК "Полярис"
156 км
ОЦНК
ул. Республики 74
156 км
ЦНК
Ямало-Ненецкий АО., Приуральский р-н., с. Белоярск, ул. Юбилейная, зд. 5
192 км
Север
улица Комсомольская, 13
236 км
Кинозал ДК
ул. Кирова, 14
236 км
Сияние Севера
303 км
Томлун
ул.60 лет Октября, 8
331 км
Кинозал Досугового центра
ХМАО, пгт Березово, ул. Сенькина, 19
401 км
Горький
ул. Советская, 16А
402 км
Кино Арктик
Мыс Каменный, Ямало-Ненецкий автономный округ.
414 км
