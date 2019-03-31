Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
Каскад

Каскад

Воркута
Адрес
г. Воркута, пл. Центральная, 1
Телефон

+7 (82151) 603-03 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «Каскад» в Воркуте находится на Центральной площади города в торгово-развлекательном центре и как единственная киноплощадка пользуется неизменной популярностью среди горожан. 
В кинотеатре два зрительных зала. Для кинопоказов в формате 2D/3D используется современное кинопроекционное оборудование и звук DolbyDigital. 

В основной репертуар  — это мировые и отечественные новинки. 

В фойе находится небольшой гостеприимный кино-бар, предлагающий десерты, пирожное, попкорн, напитки.
Зрителям предлагаются дополнительные развлечения: игровые автоматы, кино-аттракцион 4D. Для детей имеется игровая комната. Кафе «Бавариус» — отличное место для встреч с друзьями.
 

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
3 голоса
Отзывы о кинотеатре

Александр Михайлов 31 марта 2019, 21:50
Слов не найдётся таких чтобы описать этот кинотеатр.
3 голоса
