Кинотеатр «Каскад» в Воркуте находится на Центральной площади города в торгово-развлекательном центре и как единственная киноплощадка пользуется неизменной популярностью среди горожан.
В кинотеатре два зрительных зала. Для кинопоказов в формате 2D/3D используется современное кинопроекционное оборудование и звук DolbyDigital.
В основной репертуар — это мировые и отечественные новинки.
В фойе находится небольшой гостеприимный кино-бар, предлагающий десерты, пирожное, попкорн, напитки.
Зрителям предлагаются дополнительные развлечения: игровые автоматы, кино-аттракцион 4D. Для детей имеется игровая комната. Кафе «Бавариус» — отличное место для встреч с друзьями.