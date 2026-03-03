Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Волжский, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Волжском
4 марта 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 4 марта 2026 в Волжском
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
2D
23:30
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
«Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667