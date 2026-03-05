Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Волжском
8 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 8 марта 2026 в Волжском
О фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
2D
10:15
от 350 ₽
13:20
от 400 ₽
17:00
от 400 ₽
18:50
от 400 ₽
20:45
от 400 ₽
Юность
г. Волжский, б-р Профсоюзов, 13
2D
15:50
от 300 ₽
