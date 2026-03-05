Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза

3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»

Среди кучи бесполезных продолжений этот спин-офф — идеален: его оценили не только фанаты «Пацанов»

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»

За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)

Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина

«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой

Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»