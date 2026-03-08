Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Волжском
9 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 9 марта 2026 в Волжском
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
2D
10:10
от 330 ₽
10:55
от 330 ₽
12:35
от 380 ₽
14:55
от 380 ₽
16:35
от 380 ₽
17:15
от 380 ₽
19:35
от 380 ₽
Юность
г. Волжский, б-р Профсоюзов, 13
2D
11:45
от 250 ₽
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667