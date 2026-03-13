Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Волжском
13 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 13 марта 2026 в Волжском
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
2D
12:20
от 350 ₽
16:50
от 330 ₽
19:00
от 450 ₽
20:40
от 450 ₽
21:10
от 450 ₽
22:10
от 450 ₽
23:20
от 450 ₽
Юность
г. Волжский, б-р Профсоюзов, 13
2D
18:20
от 300 ₽
