Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Волжском 8 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 8 марта 2026 в Волжском

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
2D
10:30 от 350 ₽ 14:20 от 400 ₽ 17:10 от 400 ₽ 19:20 от 400 ₽ 21:30 от 400 ₽ 23:40 от 400 ₽
Юность г. Волжский, б-р Профсоюзов, 13
2D
17:40 от 300 ₽
