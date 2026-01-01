Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Холоп 3 Расписание Холоп 3 (2026) в Волжском на сегодня

Расписание Холоп 3 (2026) в Волжском на сегодня

Холоп 3
Холоп 3 Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара комедия, приключения 2026 / Россия
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Миа и монстры
Миа и монстры
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Чучело
Чучело
2026, Россия, драма, экранизация
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
«Зато у меня нервы, как стальные канаты!»: фанаты «Бригады», ваш выход — угадайте всех героев по одной реплике (тест)
«Людк, а Людк, вернись в Коноху!»: культовое советское кино «пересняли» в студии Ghibli – угадаете 5 шедевров СССР по кадру?
В США сняли ремейк этого советского фильма — и только опозорились: добавили монстров, но от рейтинга 4,3 на IMDb они не спасли
Если бы «Место встречи изменить нельзя» снимали в 2026-м: нашла идеальных кандидатов на роль Жеглова и Шарапова
«Кинопоиск» расщедрился на крутую 8-серийную новинку — зрители называют сериал «племянником "Триггера"»
19 книг превратили в 10 серий: новый детектив «Анна Пиджон» — находка для тех, кому надоели города типа Питера и Лондона
«Наш ответ “Дюне” удался на славу»: «Трудно быть богом» от Wink с первой же серии идет не по Стругацким, но «Алексею Герману и не снилось»
«Человек-паук» и «Обсессия» круты, но еще 3 фильма 2026-го – не хуже: вышли «тихо», а урвали 7.4+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше