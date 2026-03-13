Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Волжском

Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Волжском

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Киномакс г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
2D
23:00 от 370 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
