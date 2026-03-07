Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Волжском
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Волжском
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Волгоград
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
Mori cinema
г. Волгоград, ул. им Землячки, 110б, ТРЦ «КомсоМолл», 2 этаж
2D
14:00
от 600 ₽
20:00
от 600 ₽
Пять Звезд
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б, ТРЦ «Ворошиловский»
2D
13:10
от 690 ₽
Синема 5 Волгоград
г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 21, ТРК Park House
2D
20:45
от 550 ₽
Полное расписание и билеты
