Кладете лаврушку только в суп? Обязательно добавьте 3 листа в стиральную машинку с вещами — еще спасибо скажете

Одно слово на упаковке отличает нормальный сок от сладкой воды: увидели его – смело кладите в корзину

Новый год отменяется? Россиян отправляют на работу 31 декабря — длинные каникулы не дают покоя

Она не танцует под Шадэ! У нас скорее тест в ритме ча-ча-ча: угадайте 6 фильмов СССР с плясками

55 000 зрителей и даже Спилберг фанатеют от этого сериала Apple TV+: «над разгадкой ломаешь голову до самого финала»

Пока жду «Первый отдел», посмотрела этот мини-детектив: Петербург + следователь СК = «крепкий среднячок»

3 сезон «Дом дракона» показали избранным: размах и эпик уровня «Игры престолов», но есть и тревожный звоночек

Главный конкурент «Пиратов Карибского моря»: Ридли Скотт экранизирует «Остров сокровищ» — жду премьеру ради Хью Джекмана

Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы

4,2 миллиарда долларов: самый дорогой сериал в истории кино стоит в 7 раз больше «Игры престолов» — и это не «Властелин колец»