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Киномакс: расписание сеансов и цены в Волжском

Волжский
Киномакс г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:10 от 350 ₽ 11:20 от 400 ₽ 12:50 от 350 ₽ 14:00 от 400 ₽ 15:30 от 350 ₽ 16:10 от 400 ₽ 17:00 от 400 ₽ 18:10 от 450 ₽ 19:20 от 400 ₽ 20:10 от 400 ₽ 20:50 от 450 ₽ 22:20 от 400 ₽ 23:30 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:25 от 350 ₽ 11:15 от 400 ₽ 13:40 от 400 ₽ 15:20 от 400 ₽ 16:40 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:40 от 400 ₽ 20:40 от 400 ₽ 22:00 от 400 ₽ 23:20 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
12:30 от 400 ₽ 14:40 от 400 ₽ 16:20 от 400 ₽ 18:40 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽ 22:50 от 400 ₽ 23:25 от 400 ₽
Еще 8 фильмов
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Обсессия
Обсессия
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Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Ателье колдовских колпаков
Ателье колдовских колпаков
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