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Скоро в прокате «Робоняня»
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Киномакс: расписание сеансов и цены в Волжском
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Киномакс
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:10
от 350 ₽
11:20
от 400 ₽
12:50
от 350 ₽
14:00
от 400 ₽
15:30
от 350 ₽
16:10
от 400 ₽
17:00
от 400 ₽
18:10
от 450 ₽
19:20
от 400 ₽
20:10
от 400 ₽
20:50
от 450 ₽
22:20
от 400 ₽
23:30
от 450 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:25
от 350 ₽
11:15
от 400 ₽
13:40
от 400 ₽
15:20
от 400 ₽
16:40
от 400 ₽
18:00
от 400 ₽
19:40
от 400 ₽
20:40
от 400 ₽
22:00
от 400 ₽
23:20
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
12:30
от 400 ₽
14:40
от 400 ₽
16:20
от 400 ₽
18:40
от 400 ₽
21:00
от 400 ₽
22:50
от 400 ₽
23:25
от 400 ₽
Еще 8 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Ателье колдовских колпаков
Отзывы
2026, Япония, приключения, анимация, драма
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