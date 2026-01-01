Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Киномакс
ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Ателье колдовских колпаков
Отзывы
2026, Япония, приключения, анимация, драма
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