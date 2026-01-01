Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Волжского
Спутник
Расписание сеансов кинотеатра «Спутник»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Убежище
боевик, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8443) 343-210
Позвонить
Кинотеатры рядом
3.2
км
Юность
б-р Профсоюзов, 13
5
5
км
Киномакс
ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
5
