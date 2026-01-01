Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Спутник»

Расписание сеансов кинотеатра «Спутник»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения 1997, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8443) 343-210 Позвонить
Кинотеатры рядом
3.2 км
Юность б-р Профсоюзов, 13
5
5 км
Киномакс ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
5
