Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Волжского
Кинотеатры
Киномакс
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
7
7
Завтра
8
8
пн
9
вт
10
ср
11
ср
18
ср
25
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:55
от 380 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
12:50
от 400 ₽
15:40
от 400 ₽
20:55
от 400 ₽
Грязные танцы
мюзикл, драма, комедия
1987, США
2D
15:20
от 300 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:45
от 300 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
14:40
от 400 ₽
16:30
от 400 ₽
19:00
от 400 ₽
21:00
от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
23:30
от 300 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:35
от 330 ₽
12:45
от 380 ₽
15:00
от 380 ₽
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
2D
10:25
от 270 ₽
18:30
от 320 ₽
23:45
от 320 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
21:35
от 380 ₽
23:20
от 380 ₽
Наследник
драма, триллер
2023, Бельгия / Канада / Франция
2D
18:50
от 320 ₽
21:20
от 320 ₽
22:45
от 320 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
18:50
от 320 ₽
21:20
от 320 ₽
22:45
от 320 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 350 ₽
14:20
от 400 ₽
17:10
от 400 ₽
19:20
от 400 ₽
21:30
от 300 ₽
23:40
от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:10
от 330 ₽
10:50
от 330 ₽
12:35
от 380 ₽
14:55
от 380 ₽
17:15
от 380 ₽
19:35
от 380 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
10:15
от 350 ₽
17:00
от 400 ₽
20:45
от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:20
от 350 ₽
12:15
от 400 ₽
12:25
от 400 ₽
13:15
от 400 ₽
14:30
от 400 ₽
16:35
от 400 ₽
17:25
от 400 ₽
18:40
от 400 ₽
19:30
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
23:55
от 300 ₽
