Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»

Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс»

Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:55 от 380 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
12:50 от 400 ₽ 15:40 от 400 ₽ 20:55 от 400 ₽
Грязные танцы
Грязные танцы мюзикл, драма, комедия 1987, США
2D
15:20 от 300 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:45 от 300 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
14:40 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
23:30 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:35 от 330 ₽ 12:45 от 380 ₽ 15:00 от 380 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
10:25 от 270 ₽ 18:30 от 320 ₽ 23:45 от 320 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:35 от 380 ₽ 23:20 от 380 ₽
Наследник
Наследник драма, триллер 2023, Бельгия / Канада / Франция
2D
18:50 от 320 ₽ 21:20 от 320 ₽ 22:45 от 320 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
18:50 от 320 ₽ 21:20 от 320 ₽ 22:45 от 320 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 350 ₽ 14:20 от 400 ₽ 17:10 от 400 ₽ 19:20 от 400 ₽ 21:30 от 300 ₽ 23:40 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:10 от 330 ₽ 10:50 от 330 ₽ 12:35 от 380 ₽ 14:55 от 380 ₽ 17:15 от 380 ₽ 19:35 от 380 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
10:15 от 350 ₽ 17:00 от 400 ₽ 20:45 от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:20 от 350 ₽ 12:15 от 400 ₽ 12:25 от 400 ₽ 13:15 от 400 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:35 от 400 ₽ 17:25 от 400 ₽ 18:40 от 400 ₽ 19:30 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
23:55 от 300 ₽
