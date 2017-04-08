Оповещения от Киноафиши
Волжский, RU
Сергей Джугань
8 апреля 2017, 17:37
Оценка
Шёл я по своим делам. Был за территорией "Отдыха Киномакс"
Охранник Киномакса подошёл ко мне и предъявил мне что я стою на их территории.
Так же оскорблять.
Я начал снимать правонарушение, ко мне подошла уже охранника и попыталась дотронуться до лица, забирать камеру и загораживать то что я снимал.
После они начали меня фотографировать, со словами: Я буду жаловаться на вас.
Моему другу выполнили телефон из рук, после чего телефон упал и разбился.
После чего мы пошли к администрации "Киномакс", на что он нас оскорбил.
Очень не приятная ситуация.
Не рекомендую.
8 апреля 2017, 17:37
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 апреля 2017, 16:41
в ответ на сообщение
Сергей Джугань от 8 апреля 2017, 17:37
Сергей, добрый вечер!
Благодарим за отзыв. Передали информацию в кинотеатр, чтобы коллеги могли разобраться в ситуации.
10 апреля 2017, 16:41
0
0
Ответить
elenushka20956
27 октября 2017, 15:21
Оценка
Много раз были в Киномаксе, ходили и днем ,и вечером, с детьми и без них- всегда всё корректно , вежливо и с уважением. Наверное, молодые люди сами спровоцировали к себе такое отношение.
27 октября 2017, 15:21
0
0
Ответить
Наталья Дмитриева(Беспалова)
23 января 2023, 12:54
Оценка
20.01.2023 в первые заказала 4 билета на чебурашку дата просмотра 22.01.2023 время 10-15, оплатила онлайн.
Когда оформляла билеты посмотрела на 20.01.23 мест уже не было, затем выбрала 22.01 начала оформление и тут почему-то сайт начал перезагружается, после перезагрузки, оформила 4 билета, оплатила. А 22.01 выяснилось, что у меня билеты куплены на 20.01.
Это как❓Если на 20.01 мест не было? Потратила 924 рубля, услугами кинотеатра не воспользовалась, деньги вернуть отказались, кассир сообщила что я должна была подьехать за 15 минут до начала фильма и оформить возврат.
На сколько я знаю, если услуги не были оказаны обязаны вернуть денежные средства. Такое ощущение что в России есть ещё одна страна Киномакс со своими законами
23 января 2023, 12:54
0
0
Ответить
Наталья Дмитриева(Беспалова)
23 января 2023, 15:05
Оценка
Нет желания посещать этот
Кинотеатр, ощущение что на сайте работают продвинутые аферисты!
По крайней мере билеты заказывать онлайн ни кому не советую.
Очень не приятные воспоминания, получается что у моей семьи просто украли 924 рубля.
Лучше я перевела эти деньги на благотворительность.
23 января 2023, 15:05
0
0
Ответить
Тусичка Милая
8 января 2025, 10:07
Оценка
6.01.2025г. На сайте все билеты были 480р. Не зависимо от времени. Когда пришла на кассу то мне сказали 700р. Я почему мне сказали 480р. Эти нижние ряды. Посмотрела опять сайт опять написаны билеты все 480р. Не зависимо от времени. Вообщем меня обманули. По корн ужасный, зал грязный для просмотра, холодно, гардероба нет. Зан узел грязные. Не советую туда ходить. Обманывают людей.
8 января 2025, 10:07
0
0
Ответить
