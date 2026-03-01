Оповещения от Киноафиши
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки, 2026 в Вологде
4 марта 2026
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки, 4 марта 2026 в Вологде
О мультфильме
Расписание
Постеры
Трейлеры
Сегодня
3
Завтра
4
г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
10:40
от 120 ₽
