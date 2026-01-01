Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Супер Мишка Расписание сеансов Супер Мишка, 2024 в Вологде 15 марта 2026

Расписание сеансов Супер Мишка, 15 марта 2026 в Вологде

Билеты
Вся информация о мультфильме
сб 14 вс 15 сб 21 вс 22 сб 28 вс 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Супер Мишка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1000 и 1 фильм г. Вологда, ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
2D
13:00 от 50 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше