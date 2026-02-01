Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Два, три, призрак, приди! Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Вологде 27 февраля 2026

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 27 февраля 2026 в Вологде

Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Рояль Синема г. Вологда, ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
2D
21:00
Синема Парк Мармелад г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
21:15 от 540 ₽
