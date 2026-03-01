Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Вологде 4 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 4 марта 2026 в Вологде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мармелад г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
22:05 от 450 ₽
