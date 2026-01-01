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Скоро в прокате «Зверолюция» 1
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Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Вологде

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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Мышей на даче стало заметно меньше: вместо химии разложила в подвале и возле нор вот что
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Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
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