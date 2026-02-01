Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Вологде 7 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 7 марта 2026 в Вологде

Билеты
Вся информация о фильме
сб 28 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мармелад г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
10:40 от 440 ₽ 12:45 от 490 ₽ 14:50 от 490 ₽ 16:55 от 490 ₽ 19:00 от 540 ₽ 21:05 от 540 ₽
