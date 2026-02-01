Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гигант Расписание сеансов Гигант, 2025 в Вологде 4 марта 2026

Расписание сеансов Гигант, 4 марта 2026 в Вологде

Рояль Синема г. Вологда, ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
2D
14:15 18:40
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
