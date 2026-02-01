Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Фильмы
Гигант
Расписание сеансов Гигант, 2025 в Вологде
2 марта 2026
Расписание сеансов Гигант, 2 марта 2026 в Вологде
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гигант»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Рояль Синема
г. Вологда, ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
2D
14:15
18:40
