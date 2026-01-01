Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гигант Расписание сеансов Гигант, 2025 в Вологде 1 марта 2026

Расписание сеансов Гигант, 1 марта 2026 в Вологде

Рояль Синема г. Вологда, ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
2D
14:15 18:40
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
