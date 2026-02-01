Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Вологде

Расписание сеансов Красавица, 2026 в Вологде

Вся информация о фильме
Ленком г. Вологда, ул. Пушкинская, 15
2D
22:05
Рояль Синема г. Вологда, ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
2D
09:45 14:00 16:05 18:15
Синема Парк Мармелад г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
11:10 от 440 ₽ 15:00 от 500 ₽ 18:10 от 580 ₽
