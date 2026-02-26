Оповещения от Киноафиши
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Вологде
1 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 1 марта 2026 в Вологде
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мармелад
г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
18:55
от 540 ₽
23:15
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
