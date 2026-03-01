Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Маша и Медведи
Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Вологде
30 марта 2026
Расписание сеансов Маша и Медведи, 30 марта 2026 в Вологде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
сб
7
вс
8
пн
30
вт
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
г. Вологда, ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
2D
13:00
от 50 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
