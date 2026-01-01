Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Королек моей любви
Расписание сеансов Королек моей любви, 2026 в Вологде
1 апреля 2026
Расписание сеансов Королек моей любви, 1 апреля 2026 в Вологде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
ср
1
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мармелад
г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
19:00
от 450 ₽
