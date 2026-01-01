Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Моя собака - космонавт Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 2026 в Вологде 5 апреля 2026

Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 5 апреля 2026 в Вологде

Билеты
Вся информация о фильме
вс 5 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Моя собака - космонавт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мармелад г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
15:00 от 640 ₽
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Жемчуг
2025, Россия, драма
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Калевала: Первый викинг
2026, Финляндия, драма, исторический
