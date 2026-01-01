Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата

Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме

Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками

Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»

Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»