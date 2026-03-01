Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Вологде 3 марта 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 3 марта 2026 в Вологде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Рояль Синема г. Вологда, ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
2D
11:50 16:30
Синема Парк Мармелад г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
2D
10:35 от 350 ₽ 15:20 от 420 ₽
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
