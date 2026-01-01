1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно

Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост

С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату

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Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)

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Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5

Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия

Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут

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