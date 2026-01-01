Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Вологды
Синема Парк Мармелад
Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
