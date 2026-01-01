Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Вологды Кинотеатры Сети кинотеатров Синема Стар

Сеть кинотеатров Синема Стар в Вологде

Вологда
О сети

Сеть кинотеатров «Синема Стар» была основана в 2005 году.

За 10 лет активного развития компания создала международную сеть кинотеатров, принципы которой — непрерывная модернизация и расширение региональной сети как внутри России, так и за ее пределами.

«Синема Стар» – премьерная сеть кинотеатров, она работает «первым экраном». Еженедельно зритель может увидеть все фильмы, которые выходят в прокат в России. Данная сеть придерживается гибкой ценовой политики: стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели и времени суток.

В других городах
Архангельск, Белгород, Ереван, Калуга, Коломна, Кострома, Москва, Орел, Реутов, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль
Кинотеатры
Синема Стар Рио
Окружное шоссе, 12, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2 отзыва
Все кинотеатры
Скидки в сети
Детям / Синема Стар Рио

Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Многодетным семьям / Синема Стар Рио

Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Льготные билеты / Синема Стар Рио

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Вологды
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше