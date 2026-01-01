Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Вологды
Кинотеатры
Креативное пространство «Салют, молодежь!»
Расписание сеансов кинотеатра «Креативное пространство «Салют, молодежь!»»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гигант
драма, спорт
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
450
метров
Ленком
ул. Пушкинская, 15
5
1.9
км
Рояль Синема
ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
5
2.6
км
1000 и 1 фильм
ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
5
3.4
км
Синема Парк Мармелад
Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
5
5.2
км
Синема Стар Рио
Окружное шоссе, 12, ТРЦ «РИО», 2 этаж
5
29.7
км
Киномир
ул. Советская, 52
5
