Кинотеатр Креативное пространство «Салют, молодежь!» (Вологда) на карте

Кинотеатр Креативное пространство «Салют, молодежь!» (Вологда) на карте Вся информация о кинотеатре
450 метров
Ленком ул. Пушкинская, 15
5
1.9 км
Рояль Синема ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
5
2.6 км
1000 и 1 фильм ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
5
3.4 км
Синема Парк Мармелад Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
5
5.2 км
Синема Стар Рио Окружное шоссе, 12, ТРЦ «РИО», 2 этаж
5
29.7 км
Киномир ул. Советская, 52
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
