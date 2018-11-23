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Новости кинотеатра «1000 и 1 фильм»
Новости кинотеатра «1000 и 1 фильм»
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Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на декабрь 2018 года
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на декабрь 2018 года. В него попали анимационные картины, российские фильмы 2017-18гг. и отечественная классика. 1-2 декабря
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23 ноября 2018 03:06
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на ноябрь 2018 года
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на ноябрь 2018 года. В него вошли документальные работы об искусстве, фильмы из программы Международного студенческого фестиваля ВГИК
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16 октября 2018 01:07
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на октябрь 2018 года
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на октябрь 2018 года. В него вошли новинки проката и ленты, уже полюбившиеся многим зрителям. На экране кинозала покажут анимационные
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21 сентября 2018 00:37
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на июль 2018 года
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на июль 2018 года. В него вошли фильмы и мультфильмы производства Австралии, Испании, Норвегии и других стран. 1июля (11.00,
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18 июня 2018 22:49
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на июнь
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на июнь. В него вошли полнометражные игровые и мультипликационные фильмы. 1-3 июня (11.00, 13.00, 15.00) ‒ «Плюшевый
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23 мая 2018 00:52
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на май 2018 года
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на май 2018 года. В него вошли мультфильмы и игровые ленты, среди них как отечественные, так и зарубежные картины, новинки проката и
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19 апреля 2018 20:18
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на апрель
Стал известен репертуар кинозала «1000 & 1 фильм» на апрель. В него вошли киноленты из Дании, Германии, России и других стран. 1 апреля (11.00, 13.00, 15.00) ‒ «Заячья
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21 марта 2018 17:55
Стала известна программа показов вологодского кинотеатра «1000 & 1 фильм» на июнь
Весь июнь кинотеатр «1000 & 1 фильм» в городе Вологда будет крутить одни из самых запоминающихся картин, недавно вышедших в прокат. 1-4 июня – «Рэтчет и Кланк:
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