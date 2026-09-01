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Расписание сеансов кинотеатра «Синема Парк Мармелад»

Сегодня 10 Завтра 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16 чт 17 пт 18 сб 19 вс 20 вт 22 чт 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11
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Расписание Синема Парк Мармелад в Вологде на 10 сентября 2026
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D
21:45 от 480 ₽
Восставший
Восставший боевик, драма, исторический 2026, Германия
2D
20:25 от 480 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
15:45 от 460 ₽
Крушение рейса
Крушение рейса боевик, ужасы, триллер 2026, США / Испания
2D
23:05 от 320 ₽
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
10:30 от 440 ₽ 11:20 от 470 ₽ 12:15 от 500 ₽ 13:05 от 530 ₽ 14:00 от 500 ₽ 14:55 от 530 ₽ 16:40 от 530 ₽ 18:25 от 550 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой анимация 2026, Россия
2D
10:10 от 120 ₽
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
2D
20:15 от 510 ₽
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия
2D
12:45 от 460 ₽
Мой пёс Гохан
Мой пёс Гохан приключения, комедия, драма 2026, Таиланд
2D
17:45 от 480 ₽
Мятеж
Мятеж боевик, триллер, криминал 2026, США
2D
18:55 от 520 ₽ 21:05 от 520 ₽ 23:15 от 520 ₽
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2 комедия, семейный 2026, Россия
2D
10:40 от 400 ₽
Надежда
Надежда боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
2D
20:40 от 520 ₽ 22:55 от 520 ₽
Не по-детски
Не по-детски комедия, мелодрама 2026, Россия
2D
14:45 от 460 ₽
Ограбить Лондон
Ограбить Лондон боевик, криминал, драма 2025, Великобритания
2D
23:55 от 480 ₽
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
11:00 от 440 ₽ 13:25 от 500 ₽ 15:50 от 500 ₽ 18:15 от 520 ₽ 23:50 от 520 ₽
Позывной «Аскет»
Позывной «Аскет» драма, боевик 2026, Россия
2D
19:45 от 480 ₽
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
11:15 от 440 ₽ 13:35 от 500 ₽ 15:55 от 500 ₽ 18:15 от 520 ₽ 20:35 от 520 ₽
Пункт назначения: Мост №13
Пункт назначения: Мост №13 ужасы, триллер 2026, Индонезия
2D
23:40 от 480 ₽
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные фантастика, приключения 2026, Россия
2D
10:35 от 440 ₽ 12:55 от 500 ₽ 15:10 от 500 ₽ 17:25 от 520 ₽
Тайная жизнь вещей
Тайная жизнь вещей анимация, драма, фэнтези 2026, Канада / Новая Зеландия
2D
16:50 от 460 ₽
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
2D
10:20 от 440 ₽ 12:35 от 500 ₽ 14:50 от 500 ₽ 17:05 от 520 ₽ 19:20 от 520 ₽ 21:35 от 520 ₽
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
2D
22:10 от 510 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
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