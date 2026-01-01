Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Вологды Кинотеатры Синема Стар Рио Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Рио»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
2.7 км
Синема Парк Мармелад Пошехонское шоссе, 22, ТРЦ «Мармелад»
5
2.8 км
1000 и 1 фильм ул. Гагарина, 6а, Областной научно-методический центр культуры
5
4.8 км
Ленком ул. Пушкинская, 15
5
5.2 км
Креативное пространство «Салют, молодежь!» ул. Ленина, 12
5
6.8 км
Рояль Синема ул. Северная, 7, ТРЦ «Остров» (ТРЦ «Кит»)
5
33.7 км
Киномир ул. Советская, 52
5
