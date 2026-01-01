Оповещения от Киноафиши
ТРЦ «Рио» Вологда
Адрес
г. Вологда, Окружное ш., д. 12
Показать на карте

ТРЦ «Рио» Вологда - один из самых популярных торгово-развлекательных центров Вологодской области площадью более 44 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Рио» Вологда представляет из себя современный двухуровневый торговый комплекс, в котором представлено более 100 бутиков одежды и обуви, а также современный мультиплекс и семейные развлекательные зоны. ТРЦ «Рио» расположен на пересечении Окружного шоссе, улицы Гагарина и улицы Ленинградской – основной транспортной магистрали города (автотрасса федерального назначения «Москва-Архангельск»).

На территории торгово-развлекательного центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Gloria Jeans & Gee Jay, Modis, New Yorker, Zolla, Intimissimi, Calzedonia, LOVE REPUBLIC, Kari, Funday, Incity, O'Stin, Reserved, Centro, Sela, Savage, «Снежная Королева», «ТВОЕ», «1000 и одна сумка», ZENDEN, «Линии любви», Benaffetto, Дом обуви «ТОФА», Lawine, Baurotti, Fantosh, Free Joy, Vardex, «Джинсовый рай», «Подиум» и др.).

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok, Nike и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), магазины домашнего текстиля и штор, фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров («Вундеркинд», Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Адамас», 585GOLD и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, книжные салоны и магазины канцелярии, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Евросеть», «Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины «Позитроника», «Банзай», аптека, цветочный салон, зоомагазин, студия солярия, студия маникюра, ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, праздничное агентство, ателье, агентство недвижимости, магазины «Кораблик», «Смыслёныш», «Сад в стекле», отделение «Сбербанка России», банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.) и платежные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют продовольственный гипермаркет «Наш гипермаркет», гипермаркет товаров для дома и дачи «Наш Дом», супермаркет спортивных товаров Intersport, многозальный кинотеатр «Синема стар», гипермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо», детская развлекательная площадка Little Land, аттракционы (кинотеатр 7D Люкс, Exo Film и др.), парк развлечений «Космо Стар», боулинг-центр «Рио», игровой центр «Муравейник», батутный парк «ВНЕВЕСОМОСТИ», развлекательная зона для детей «Кидстан» и Планетарий.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик» на 570 посадочных мест, где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Ташир Пицца», «Хлебный двор», «Кафе кино», «Шашлычный дворик», «33 Пингвина», «Гивми-Вафли», MegaBurger, SushiShop, ресторан «Чикибамбони» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть бесплатная автомобильная парковка на 1000 машиномест.

Адрес:
г. Вологда, Окружное ш., д. 12

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ «Рио»

  • на автобусах № 12, 14, 15, 20, 37э, 40, 42, 48
  • на троллейбусах № 1, 2

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 21.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 23.00;
Парк развлечений «Космо Стар»: пн – чт: 10.00 – 23.00, пт – вс: 10.00 – 00.00;
Боулинг-центр «Рио»: 10.00 – 21.00;
Игровой центр «Муравейник»: 09.00 – 21.00;
Батутный парк «ВНЕВЕСОМОСТИ»: 10.00 – 21.00;
Ресторан быстрого питания KFC: 09.00 – 21.30.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
