ТРЦ «Рио» Вологда - один из самых популярных торгово-развлекательных центров Вологодской области площадью более 44 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Рио» Вологда представляет из себя современный двухуровневый торговый комплекс, в котором представлено более 100 бутиков одежды и обуви, а также современный мультиплекс и семейные развлекательные зоны. ТРЦ «Рио» расположен на пересечении Окружного шоссе, улицы Гагарина и улицы Ленинградской – основной транспортной магистрали города (автотрасса федерального назначения «Москва-Архангельск»).

На территории торгово-развлекательного центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Gloria Jeans & Gee Jay, Modis, New Yorker, Zolla, Intimissimi, Calzedonia, LOVE REPUBLIC, Kari, Funday, Incity, O'Stin, Reserved, Centro, Sela, Savage, «Снежная Королева», «ТВОЕ», «1000 и одна сумка», ZENDEN, «Линии любви», Benaffetto, Дом обуви «ТОФА», Lawine, Baurotti, Fantosh, Free Joy, Vardex, «Джинсовый рай», «Подиум» и др.).

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok, Nike и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), магазины домашнего текстиля и штор, фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров («Вундеркинд», Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Адамас», 585GOLD и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, книжные салоны и магазины канцелярии, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Евросеть», «Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины «Позитроника», «Банзай», аптека, цветочный салон, зоомагазин, студия солярия, студия маникюра, ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по ремонту часов, праздничное агентство, ателье, агентство недвижимости, магазины «Кораблик», «Смыслёныш», «Сад в стекле», отделение «Сбербанка России», банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.) и платежные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют продовольственный гипермаркет «Наш гипермаркет», гипермаркет товаров для дома и дачи «Наш Дом», супермаркет спортивных товаров Intersport, многозальный кинотеатр «Синема стар», гипермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо», детская развлекательная площадка Little Land, аттракционы (кинотеатр 7D Люкс, Exo Film и др.), парк развлечений «Космо Стар», боулинг-центр «Рио», игровой центр «Муравейник», батутный парк «ВНЕВЕСОМОСТИ», развлекательная зона для детей «Кидстан» и Планетарий.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик» на 570 посадочных мест, где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Ташир Пицца», «Хлебный двор», «Кафе кино», «Шашлычный дворик», «33 Пингвина», «Гивми-Вафли», MegaBurger, SushiShop, ресторан «Чикибамбони» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть бесплатная автомобильная парковка на 1000 машиномест.

Адрес:

г. Вологда, Окружное ш., д. 12

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ «Рио»

на автобусах № 12, 14, 15, 20, 37э, 40, 42, 48

на троллейбусах № 1, 2

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 23.00;

Парк развлечений «Космо Стар»: пн – чт: 10.00 – 23.00, пт – вс: 10.00 – 00.00;

Боулинг-центр «Рио»: 10.00 – 21.00;

Игровой центр «Муравейник»: 09.00 – 21.00;

Батутный парк «ВНЕВЕСОМОСТИ»: 10.00 – 21.00;

Ресторан быстрого питания KFC: 09.00 – 21.30.