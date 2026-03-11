Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Волхове
11 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Волхове
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинополис
г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 1В, ТРЦ Кубус
2D
10:15
от 290 ₽
12:15
от 340 ₽
14:15
от 340 ₽
16:15
от 370 ₽
18:15
от 440 ₽
