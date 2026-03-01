Оповещения от Киноафиши
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Волхове
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Кириши
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Олимп
г. Кириши, просп. Героев, 33, ТРЦ «Кириши-плаза»
2D
21:55
от 500 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красотка
Отзывы
1990, США, комедия
